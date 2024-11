Venerdì 15 novembre 2024 alle 21 torna Paola Rizzi con la Signora Maria in “Libera uscita” all’Auditorium Gaber di Castel Mella.

Paola Rizzi a Castel Mella

Per gli innumerevoli appassionati tornano le comicissime storie della Signora Maria. Appuntamento venerdì 15 novembre alle 21: Paola Rizzi torna con “Libera uscita” all’Auditorium Gaber di Castel Mella. La Signora Maria racconta le sue esilaranti amiche, le strane serenate, l’incontro col suo Piero, le spassose feste da ballo, le strampalate nozze, il tenero rapporto con il nipotino Cristian, in uno spettacolo di sicura presa sull’affezionato pubblico. La Signora Maria si avvale della sua cifra inconfondibile fatta di pillole di saggezza, piccoli pettegolezzi e ironia, immersa nei contesti dei nostri paesi, con uno scambio di battute che svelano il lato comico di tutti noi e ci donano momenti di gioia e divertimento. Ingresso unico 10 euro - Per info o prenotazioni: 320 35 09 376 - 030 30 26 96.