Manusca, il cantautore di Cologne che trasforma le emozioni in musica

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Con «Amore a ultima vista» il giovane artista mette al centro la fragilità dei sentimenti e sceglie la strada del cantautorato, scrivendo e interpretando i propri inediti in un panorama musicale dove spesso sono gli interpreti a conquistare la scena

Dalla batteria alla scoperta della voce

C’è chi si avvicina alla musica per interpretare le canzoni degli altri e chi, invece, sente il bisogno di raccontare qualcosa di proprio. Manuel Scarlata, in arte Manusca, ha scelto la seconda strada. Vent’anni, originario del territorio bresciano e legato a Cologne, ma anche a Chiari dove la sua famiglia gestisce uno studio dentistico è un giovane cantautore emergente che sta costruendo il proprio percorso attraverso la scrittura, la composizione e l’interpretazione dei suoi brani. Una strada che richiede di mettersi in gioco non soltanto con la voce, ma anche con le proprie emozioni, trasformando esperienze personali e domande irrisolte in musica.

«La musica mi accompagna fin dai primi anni di vita, dalle vibrazioni della chitarra e dalle canzoni che attraversavano la casa in cui sono cresciuto. – racconta Manusca – Prima ancora di diventare scrittura, è stata per me una presenza ed un linguaggio familiare».

La passione comincia prestissimo, a cinque anni, con la batteria. Poi arrivano il canto e la scoperta della dimensione compositiva, sviluppata anche da autodidatta. Oggi Manuel studia Fisioterapia, pratica pallanuoto e coltiva il proprio progetto artistico, collaborando con diversi studi di registrazione, partecipando a contest ed eventi e pubblicando i suoi singoli sulle piattaforme digitali. Tra questi figurano «Pezzi di cielo», «Caduta», «Due Come Noi» e «Amore a ultima vista».

Quando la scrittura diventa una necessità

Per Manusca, scrivere canzoni non è stato inizialmente un progetto costruito a tavolino, ma un modo per affrontare un periodo difficile e dare forma a ciò che sentiva. «Il mio impulso da scrittore nasce come un modo di elaborare la mancanza sociale causata dalla pandemia e così per gli ultimi 6 anni ho continuato a dare a me stesso sotto forma di canzoni». Quella che all’inizio era una forma di elaborazione personale si è trasformata progressivamente nella volontà di raggiungere gli altri.

«Quella che però è stata una forma di terapia personale – racconta- ha lentamente fatto strada a una volontà più profonda di trovare altri come me che trovassero nella musica un modo di sfogarsi ed essere se stessi senza veli».

È qui che prende forma l’identità di Manusca: non soltanto un cantante, ma un autore che sceglie di esporsi attraverso le proprie parole. Una scelta significativa in un panorama musicale nel quale i talent show e i percorsi televisivi danno spesso grande visibilità agli interpreti, mentre il cantautorato richiede di costruire un linguaggio personale, trovando nelle canzoni una voce riconoscibile.

«Manusca è la parte più riflessiva di me: quella che osserva, si interroga e cerca di comprendere l’amore, la distanza, la fragilità e tutto ciò che rimane quando un sentimento cambia forma».

«Amore a ultima vista», il biglietto da visita

È in questa prospettiva che si inserisce «Amore a ultima vista», uno dei brani attraverso cui Manusca presenta il proprio universo artistico. Il titolo richiama e rovescia la più conosciuta espressione «amore a prima vista»: non un sentimento che nasce all’improvviso, ma qualcosa che diventa pienamente visibile quando rischia di scomparire.