"L'uomo palloncino" arriva a Carpenedolo e Toscolano

La vita di una animatore raccontata sul palcoscenico in uno spettacolo che ha il sostegno del Circuito Claps.

"L'uomo palloncino" arriva a Toscolano e Carpenedolo

Sabato 8 ottobre alle 20.45 nell'Auditorium delle scuole medie di Toscolano e domenica 9 a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo arriva "L'uomo palloncino" interpretato da Tomas Leardini con la regia di Giulia Lombezzi che ha scritto il testo dell'opera teatrale in cui si si racconta che fare l’animatore è il lavoro più bello del mondo...Ci si muove all’aria aperta, si sta a contatto con la gente, si elargisce positività, si lavora in squadra, si trasmette dinamismo e soprattutto ci si relaziona con le creature più pure, innocenti, incontaminate e sincere che esistano: i bambini. "L’uomo palloncino" è un concentrato di tutti i geniali paradossi che popolano l’universo del Miniclub, un sorridente inferno alla Full Metal Jacket dove la voce del protagonista/narratore Emile è come una disperata, tragicomica lettera dal fronte.Il Capoanimatore figura come un felpato sergente Hartman che non ha nemmeno bisogno di alzare la voce per mettere in atto la propria tirannia. per ulteriori informazioni e prenotazioni 3314203992 oppure prenotazionichronos3@gmail.com.