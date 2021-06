Le “Caldane” di Anna Meacci in Castello

Una serata dove come sempre intelligenza, ironia e grande comicità vanno di pari passo.

Anna Meacci al Castello di Padernello

Domani sera, venerdì 25 alle 21.30, “Itinerari teatrali nelle Terre Basse”, un percorso di spettacoli teatrali all’aperto con la direzione artistica di Giacomo Andrico e Sergio Mascherpa, che si snoda nelle terre della bassa, propone al Castello di Padernello “Caldane” di e con Anna Meacci. In scena un divertente quanto pungente copione. Viaggio illuminante su sentimenti e umori di donne a "metà del cammin di loro vita". L´universo femminile, stretto tra lo scorrere inesorabile del tempo e scandito dall´incalzare dell´orologio biologico, è il panorama del disagio su cui impietoso e birichino si inoltra l´occhio indagatore dell'autrice. Una serata dove come sempre intelligenza, ironia e grande comicità vanno di pari passo. Imperdibile la capacità di Anna Meacci di dialogare con il pubblico e di creare ogni sera un´atmosfera tutta speciale. Caldane mette in scena tutte le grandi doti di questa attrice fiorentina con una bellissima carriera fatta anche di ottima televisione e cinema. Costo del biglietto: 12 euro e 10 euro per il ridotto. Per info e prenotazioni: 030.9408766 320.3509376; info@castellodipadernello.it.