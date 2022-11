La rassegna Pressione Bassa fa il tris

La rassegna Pressione Bassa fa riflettere e ridere con Giobbe, Il Sognatore e Tutta colpa del Piero.

Pressione Bassa: tre appuntamenti in settimana

Questa settimana Pressione Bassa fa il tris: sarà mercoledì 16 novembre al Castello di Padernello con Giobbe, storia di un uomo semplice con Roberto Anglisani, sempre Anglisani sarà giovedì 17 all' Auditorium G.Gaber di Castel Mella con Il sognatore e Paola Rizzi chiuderà la settimana venerdì 18 novembre con Tutta colpa del Piero al Teatro Comunale di Cellatica. Giobbe, storia di un uomo semplice, per la regia di Francesco Niccolini, spettacolo vincitore dei “Teatri del sacro” 2017, è tratto dal romanzo di Joseph Roth, un libro che attraversa trent'anni di vita della famiglia di Mendel Singer, di sua moglie Deborah e dei suoi quattro figli. Anglisani è protagonista di questo racconto teatrale tragicomico come la vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte, si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce. Appuntamento mercoledì 16 novembre alle 21, Castello di Padernello, ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro. Il sognatore di Roberto Anglisani e Maria Maglietta, con Roberto Anglisani, regia di Maria Maglietta è tratto da “L’inventore di sogni” di Ian McEwan. Gli adulti dicono che Milo è un ragazzo difficile ma lui non si sente affatto difficile, non gli sembra di essere molto diverso dagli altri, forse quello che non piace è quel suo starsene in disparte da solo in silenzio a pensare i suoi pensieri, che spesso lo portano da un’altra parte. Milo fa parte di quella schiera di persone che vengono chiamate sognatori ad occhi aperti. Non può fare a meno delle sue fantasie, esse vengono da sole, lo prendono e se lo portano via. Milo appare “diverso” solo perché esercita sulle cose del mondo uno sguardo che un tempo è appartenuto a tutti e che crescendo spesso perdiamo. Appuntamento giovedì 17 novembre alle 21 a Castel Mella, Auditorium G.Gaber, ingresso intero 10 €, ridotto 8 €. Venerdì 18 novembre (ore 21 a Cellatica, Teatro Comunale, ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro) si ride con Tutta colpa del Piero di John Comini con Paola Rizzi, ultimo appuntamento della settimana. Gli spettatori affezionati alla Signora Maria troveranno il meglio dei quattro spettacoli che la vedono protagonista, in un mix di scene comicissime. Si tratta del racconto del rapporto della Signora Maria con il “suo” Piero, dai primi incontri furtivi, per timore di essere vista dai genitori, alla processione, per passare al viaggio di nozze e alla vita in comune, con tutti i risvolti comici del matrimonio. Un collage di scene che accontenteranno tutto il grande pubblico dei fedelissimi fan di Paola Rizzi.