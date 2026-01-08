Sabato 10 gennaio 2026 alle 21, il Teatro Le Muse di Flero ospita il concerto-spettacolo “La Divina – Tributo a Maria Callas”, un omaggio intenso ed emozionante a una delle figure più leggendarie della storia della musica.

Un ricordo della “Divina Callas”

Sabato 10 gennaio alle 21, il Teatro Le Muse di Flero ospita il concerto-spettacolo “La Divina – Tributo a Maria Callas”, un omaggio intenso ed emozionante a una delle figure più leggendarie della storia della musica. Maria Callas non è stata soltanto un’icona dell’opera lirica, ma un’artista capace di superare i confini del palcoscenico, diventando mito e simbolo universale. Lo spettacolo ripercorre la sua straordinaria parabola artistica e umana attraverso un raffinato intreccio di canto, narrazione e danza, dando voce alle arie che hanno segnato la sua carriera e la storia dell’opera.

I nomi

Sul palco, al pianoforte Edmondo Savio, accompagnato dai soprani Chiara Milini e Federica Grumiro, interpreti di alcune delle pagine più celebri rese immortali dalla Callas. La narrazione è affidata a Marta Visconti, mentre la dimensione coreutica è curata dalla ballerina Simona Veneri, che arricchisce lo spettacolo con momenti di intensa suggestione visiva.