Emanuele Cisi Quartet "No Eyes" in concerto a Manerbio

Prosegue la rassegna dedicata la jazz al Teatro Politeama di Manerbio con il quartetto di Emanuele Cisi.

Manerbio Jazz Festival, tocca a Emanuele Cisi

Venerdì 11 novembre 2022 alle 21 al Teatro Politeama di Manerbio per la rassegna Manerbio Jazz Festival appuntamento con Emanuele Cisi Quartet "No Eyes". “No Eyes” è anche il titolo di un poema scritto dal poeta beat David Meltzer e ispirato all’ultimo anno di vita di Lester Young, trascorso in solitudine presso il misero hotel Alvin di Manhattan dove morì a soli 50 anni. Il poema, definito dall’autore “una meditazione su Lester e sul significato della vita e della morte, e del ruolo dell’arte in esse”. Un affascinante emanazione di suono puro, poetico, drammatico, autentico ma al tempo stesso intriso di sottile ironia. Il senso dello swing ma anche della malinconia del blues sono gli elementi caratteristici di questo progetto immaginato e voluto da Emanuele Cisi, uno dei più autorevoli sassofonisti tenori della scena mondiale, che ha riunito attorno a sè alcune delle voci più personali e poetiche, sui loro rispettivi strumenti, del jazz di oggi. Il pianista e trombettista Dino Rubino, il contrabbassista Marco Micheli, Il batterista Adam Pache.