Cinque spettacoli per il fine settimana

Weekend dedicato ad adulti e bambini: grazie a Teatro Laboratorio cinque spettacoli che toccheranno Flero, Gussago, Nuvolento, Cologne, Castel Mella.

Tutti a Teatro nel fine settimana

Un fine settimana ricco di spettacoli per adulti e bambini, 5 spettacoli che toccheranno Flero, Gussago, Nuvolento, Cologne, Castel Mella.

Venerdì 24 febbraio alle 21 il Teatro Le Muse di Flero è lieto di ospitare un grande del teatro italiano: Paolo Nani porterà in scena LA LETTERA, che quest’anno compie 31 anni. Dal 1992 questo spettacolo, continuamente premiato, è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo: oltre 1800 repliche in 37 Paesi per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire per la sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista. Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. Costo dei biglietti 12 € intero – 10 € ridotto.

Sabato 25 febbraio ore 21 – Sala Polivalente, Nuvolento NOVECENTO con Sergio Mascherpa, regia di Anna Meacci. Novecento è un testo nato per il teatro e sul palcoscenico trova tutta la forza, l’espressività e la poetica della scrittura di Baricco. L’attore prende per mano il pubblico e l’accompagna in questa storia onirica e simbolica. Tutto si svolge sulla nave Virginian, il racconto ha l’andamento delle onde dell’Oceano in un incalzare di suggestioni, riflessioni, azioni e pensieri. Ingresso libero

Sabato 25 febbraio 20,45 - Teatro parrocchiale, Cologne ANCORA MI RIALZO – SE FOSSE TUO FIGLIO di e con Alessandra Domeneghini, regia di Sergio Mascherpa. Uno spettacolo che prende spunto dal libro di Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise. Una riflessione sulle condizioni dei migranti e dei profughi, accolti dall’Europa in modo disorganizzato, su come sia possibile cambiare le cose partendo dall’impegno personale, si parla dello spreco di fondi europei e dell’importanza di creare luoghi protetti in cui i bambini possano imparare e formarsi. Ingresso libero

Domenica 26 febbraio ore 17 - Castel Mella Sala Consiliare IL BAULE VAGAMONDO di e con Mariasole Dell’Aversana e Pietro Mazzoldi - Treatro. Terre di confine - Un baule, una vela, una nave, due viaggiatori e un vagone di storie: storie di mare, storie di incontri, storie per amare ciò che è lontano e ciò che è vicino; ciò che è diverso e ciò che è uguale. Storie di mani, storie di sguardi, storie danzate e cantate e parlate. Storie che sanno di gioco, risate e avventura. Perché un baule è un baule, ma un baule con una vela è un baule e una nave, e un baule-nave-vela con due viaggiatori è un baule di sogni. È un viaggio che sogna un mondo senza confini, dove il desiderio è la tua strada e le scelte sono vicino a te. È un viaggio per bambini con cuori curiosi e adulti con cuori bambini. Ingresso libero.

Domenica 26 febbraio ore 17 - Sala Togni a Gussago LA STORIA DI PINOCCHIO con Alberto De Bastiani, regia di Daniela Matiuzzi. Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche pupazzo, un solo attore racconta questa storia. Pinocchio nel suo andare incontrerà tanti personaggi fantastici, tante voci. Ad ognuna di loro Pinocchio regalerà un po’ della sua vita, un sogno, una speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l’esperienza del crescere, dove, se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia. La testa e il cuore di Pinocchio sono solo apparentemente di legno: in realtà sono una testa pensante e un cuore che sa emozionarsi ed amare, temere e aver coraggio. Ingresso libero