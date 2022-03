"Benvenuta donna mia": spettacolo al Teatro Parrocchiale

Visano

Appuntamento in occasione della festa della donna

Note d'autore e letture a Visano per creare emozioni in uno spettacolo pensato in occasionie dell'8 marzio, Giornata mondiale della Donna.

"Benvenuta donna mia": Visano celebra l'universo femminile

Sabato 12 marzo alle 20.45 al Teatro Comunale di Visano va in scena lo spettacolo intitolato "Benvenuta donna mia", concerto per la Festa della Donna. L'ingresso è ad offerta libera e per accedere alla sala sarà necessario esibire il green pass rafforzato e indossare correttamente la mascherina FFP2. Per tutte le donne presenti ci sarà "dolce omaggio". Il gruppo Stile Libero proporrà musiche di Branduardi, Mannoia, Di Michele, Concato, De Gregori, De Andrè e altri. L'attrice Silvia Quarantini sarà voce recitante e proporrà testi di Neruda, Guareschi, Montale, Gaber, Littizzetto, e altri. L'appuntamento sarà anche occasione per ammirare la mostra del gruppo "Siamo tutti fotografi".