Arianna Porcelli Safonov a Flero

Prosegue la rassegna Pressione Bassa ideata e diretta da Sergio Mascherpa con uno spettacolo di satira.

"Alimentire" al Teatro Le Muse di Flero

Domani sera (martedì 8 ottobre 2024) alle 21 con ingresso a 15 euro al Teatro Le Muse di Flero per la nuova stagione della rassegna Pressione Bassa va in scena lo spettacolo intitolato "Alimentire" di e con Arainna Porcelli Safonov. "Alimentire" è uno spettacolo dedicato al grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che un cittadino possa mostrare in pubblico.

Gli ingredienti

C’è la frustrazione di non saperne abbastanza, la certezza che verremo umiliati dallo chef semidio e dalla sua carta che non si chiama più menù ma carta, appunto, e che ha la stessa giovialità di un saggio di chimica nucleare ma costa di più. C’è l’ansia delle centomila intolleranze alimentari, c’è la sofisticazione di qualsiasi ingrediente per renderlo più tecnologico, più performante, più costoso e tossico. C’è la corsa furiosa ai corsi per sommelier per sapere tutto di vino, c’è la mediocrità di non sapere nulla di pane, un alimento troppo povero per essere studiato. C’è l’inferno delle diete, quello dei buffet, c’è l’eccesso di produzione, la carenza di approvvigionamento, l’ignoranza a tavola, il disagio in cucina, l’assurdo in tv, la menzogna del marketing e, se non bastasse il conto coi tre euro di coperto. In "Alimentire" Arianna Porcelli Safonov, con la sua satira feroce, potente e colta, fa compiere un viaggio ironico ma terribilmente caustico nelle contraddizioni del nostro tempo in ambito nutrizionale e non solo, si prende gioco dell’ossessione per la cucina gourmet, per celebrare il vero valore del cibo, salvandolo dalla gente che lo cucina e spiegandolo alla gente che vuole mangiarlo senza farsi riempire le orecchie col Nulla.