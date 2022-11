Al Politeama di Manerbio una serata con la musica di Franco Battiato

"Senza tempo e senza spazio", questo il titolo del concerto che si terrà questa sera, venerdì 2 dicembre, alle 21 al Teatro Politeama di Manerbio, un «viaggio interstellare» negli universi di Franco Battiato.

"Senza tempo e senza spazio", così è la musica di Franco Battiato

"Senza tempo e senza spazio", questo il titolo del concerto che si terrà questa sera, venerdì 2 dicembre, alle 21 al Teatro Politeama di Manerbio, un «viaggio interstellare» negli universi di Franco Battiato. Il concerto «Senza tempo e senza spazio» prevede oltre alla voce di Ivana Gatti e Massimo Guerini, il pianoforte del maestro Pierpaolo Vigolini e l’ensemble strumentale O.B.B.I. (Orchestra Bassa Bresciana Insieme): una nuova orchestra da camera di 30 elementi fondata e diretta dal maestro Francesco Andreoli. «Nei brani che abbiamo scelto in questo concerto - ha detto il maestro Andreoli - conosceremo un Battiato fatto di incontri sorprendenti, di turbamenti capaci di trasformarsi in musiche e parole, di suoni che sembrano provenire dal recesso dell’anima e hanno la forza di dilatare il tempo e lo spazio. Verremo condotti per mano nei meandri dell’opera di uno dei più grandi geni della musica contemporanea e saremo chiamati a cogliere i frammenti dell’infinito disseminati lungo un percorso musicale ed esistenziale di rara intensità». La serata è stata organizzata da A.D.A.M.O. Onlus associazione presieduta dal dottor Giuseppe Colosini, in favore del reparto oncologico dell’Ospedale di Manerbio. Ingresso 10 euro. Per prenotazioni e informazioni è attivo il 389 9085987.