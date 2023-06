Una nuova e inedita collaborazione prende forma nel Giardino Segreto: sul bucolico sfondo di Parco Gnecchi, a Cologne, venerdì 23 giugno, dalle 20m Eatinero ospiterà per la prima volta il progetto Sofar Sounds, un movimento di concerti segreti nato a Londra nel 2009 per ridare dignità e importanza alla musica live e agli artisti. A caratterizzarne la proposta sono infatti le modalità di fruizione estremamente originali e immersive. Gli eventi avvengono in luoghi intimi ed inconsueti: appartamenti, musei, sommergibili o, come in questo caso, parchi en plein air corredati da birra, cocktail e gli immancabili trucks di Eatinero

Sofar Sounds approda nel Giardino Segreto di Parco Gnecchi

La location si scopre solo 36 ore prima dell’evento mentre i 3 artisti, ciascuno dei quali anche in questo frangente si esibirà rigorosamente dal vivo, restano segreti fino alla sera del concerto: il risultato è una serata inaspettata in cui scoprire nuova musica e location fuori dal comune. Ma anche una nuova prospettiva di incontro e socialità, fondata proprio attorno al valore empatico della musica. L’iscrizione è gratuita e si può effettuare direttamente dal sito www.sofarsounds.com; ogni persona iscritta può portare un ospite e verrà avvisata via mail rispetto a tutti i dettagli “geografici” e artistici della serata. Che verrà documentata in tempo reale dai fotografi e videomaker di Sofar Sounds, i quali

creeranno poi un videoclip che dopo l’evento verrà condiviso sui canali web di Sofar Sounds e Eatinero con l’intenzione di restituire una cartolina vivida a chi c’era e frammenti di musica e bellezza a chi vorrà partecipare alla prossima.

Sabato il Silent Party "solidale"

Il lungo weekend nel “Giardino Segreto” culminerà poi sabato sera, 24 giugno, con un Silent Party dai risvolti solidali: in occasione della giornata mondiale del donatore, Avis Cologne organizza infatti un silent party aperto a tutti. In questo caso il format, che anno dopo anno sta raccogliendo sempre più proseliti, ha davvero bisogno di poche presentazioni: dance, hip hop, reggaeton, rock, pop, suoni confinanti e danze sfrenate come unico denominatore comune… Ogni cuffia avrà infatti tre canali, ognuno con un genere musicale diverso, e ciascun partecipante potrà sintonizzarsi su quello che preferisce. Per partecipare basta prenotarsi attraverso il link o l’apposito QR code (10 euro ogni cuffia; ai primi 200 iscritti verrà regalato un braccialetto fluo come gadget-ricordo) direttamente dai canali social di Avis Cologne. Eatinero naturalmente schiererà alcuni dei suoi mitici food truck dove poter mangiare e bere tra una danza e l’altra. Sarà dunque l’occasione per passare una serata insolita all’insegna del divertimento ma al contempo sensibilizzare e incontrare nuovi potenziali donatori. L’apertura è fissata per le 20, l’evento inizierà alle 21.

Il Giardino segreto 033

Il progetto nasce dalle storie e dai racconti delle persone che negli anni hanno vissuto, frequentato e amato Parco Gnecchi, un luogo del cuore per tutti gli abitanti di Cologne e dei Comuni limitrofi, che li ha visti crescere, dall’infanzia all’età adulta, tra amici e famiglia. Rimasto inagibile per quasi 5 anni, quest'anno il Parco - oltre 40mila metri quadrati di superficie, sul fianco del Mont’Orfano, nel cuore della Franciacorta - è tornato a brillare e irradiare nuove suggestioni grazie all'iniziativa targata Eatinero. Il riferimento del nome è presto detto: 033 come le ultime tre cifre del cap di Cologne; Giardino Segreto perché di una bellezza unica, da ritrovare e riscoprire (dal lunedì al venerdì, dalle 18 a mezzanotte; sabato e domenica, dalle 12 a mezzanotte). La proposta si rinnoverà ogni settimana, per tutta l’estate: a rotazione due food truck si passeranno il testimone ogni martedì; il mercoledì sera un programma ricco di musica sempre pronto a sorprendere gli avventori; e poi ancora percorsi tematici, esperienze, esposizioni e appuntamenti mensili, tra laboratori di riciclo, spettacoli multiformi e proposte anche per i bambini. Ogni lunedì un inizio settimana all’insegna del benessere con la lezione di Yoga proposta da Fuori di

Danza (associazione sportiva di Cologne).