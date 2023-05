Il Sebino è vicino a record delle 800mila presenze turistiche. Si va verso un bilancio ottimo per la stagione 2022, con l’obiettivo di fare altrettanto nel 2023, che vede Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura e il Sebino a far da cerniera tra i territori delle due province.

Sebino, si va verso un bilancio da record per le presenze turistiche

Il Sebino aveva segnato l’ultimo record di presenze nel 2017, l’anno del dopo Christo e del The Floating Piers, quando nei 16 Comuni bresciani e bergamaschi si erano toccate le 760mila presenze. A consuntivo del 2022 si stima di raggiungere il traguardo delle 800mila presenze.

I dati dei Comuni bresciani, messi a disposizione dalla Provincia di Brescia, non ci sono ancora. Bergamo ha invece diffuso quelli suddivisi per zone, con 50mila presenze sfiorate nell’alto Sebino e 46.800 calcolate sul basso Sebino. In attesa dei numeri del Broletto, però, alcuni Comuni bresciani hanno realizzato delle proiezioni sulla base della tassa di soggiorno incassata nel 2022, che da conto di un notevole incremento nelle presenze turistiche.

Si attende conferma, ma se i numeri saranno quelli già stimati, il 2022 risulterà l’anno migliore di sempre per il turismo Sebino, grazie alla ripresa del post pandemia e alla massiccia presenza di turisti stranieri, cui si rivolge in particolar modo la promozione turistica dell’associazione Visit Lake Iseo, concentrandosi sia sui mercati tradizionali che sui nuovi Paesi europei interessati da campagne studiate ad hoc, come Irlanda e Danimarca.