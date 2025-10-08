Sarah Toscano protagonista a Elnòs Shopping.

L’appuntamento con la giovane promessa della musica pop italiana è per giovedì 16 ottobre 2025 allo Spazio Eventi di Elnòs Shopping: a partire dalle 18 l’artista firmerà le copie del suo nuovo album “Met Gala”.

La vittoria ad Amici

Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione di Amici, ha debuttato a Sanremo 2025 con il singolo “Amarcord”, un brano dance dal testo introspettivo che esplora temi di nostalgia e ricordi del passato. Il firmacopie rappresenta così un’occasione unica per avvicinare l’artista e scoprire le novità del suo progetto discografico.

Come fare per partecipare

A partire da giovedì 9 ottobre 2025, presso l’Infopoint di ELNÒS Shopping, sarà possibile ritirare il pass per l’evento presentando il CD e lo scontrino di acquisto (o la prevendita). I primi 100 pass garantiranno l’accesso anticipato allo Spazio Eventi dalle ore 17.00. L’accesso per tutti gli altri partecipanti sarà possibile successivamente. Il pass dovrà essere conservato per poter accedere anche alle foto con il fotografo ufficiale dell’evento.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.elnosshopping.info