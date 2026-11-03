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Sanremo Giovani 2026, Albe tra i 15 selezionati in attesa della prossima scrematura.

Albe tra i 15 selezionati

Il cantante di Alfianello, Albe nome d’arte di Alberto La Malfa ha compiuto un piccolo ma sicuramente significativo passo verso il palco dell’Ariston: rientra infatti tra i 15 nomi che nei giorni scorsi sono stati selezionati nella Sala A di via Asiago 10 a Roma da una commissione musicale presieduta da Stefano De Martino in qualità di direttore artistico e composta da personalità provenienti dal mondo della musica, della radio, della tv e della produzione artistica. Tra loro il bresciano Fabio Volo e poi Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Noemi, Ema Stokholma e il vicedirettore dell’Intrattenimento Prima time Claudio Fasulo.

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Il cantante, già volto noto di Amici 21 di Maria De Filippi, ha presentato il brano inedito Vuoi o non vuoi prodotto dalla casa discografica Trigger.

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Sanremo Giovani 2026: le prossime tappe

Certo si tratta solo di un primo passo verso il tanto ambito palco della 77esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le audizioni di fine ottobre, a metà novembre infatti è in programma la selezione degli artisti di Area Sanremo (concorso promosso dal Comune di Sanremo e organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), al termine della quale la commissione individuerà i sei finalisti. Questi ultimi approderanno venerdì 11 dicembre 2026 in prima serata su Rai 1 a Sarà Sanremo dove sarà decretato il vincitore che otterrà l’accesso tra i big al Festival di Sanremo targato 2027 .

I 15 selezionati

Albe – “Vuoi o non vuoi”

Basim – “Distanza”

Dubrazil – “Por Favor”

Florinda – “Senza ‘E Te”

Frambo – “Nond disturbare”

Gallas – “Fermo”

Lea Gavino – “L’ennesima canzone”

Les Votives – “Non importa”

Neartica – “Foto mossa”

Occhi – “La guerra dei bottoni”

Petit – “Sei tu”

Plasma – “Energia meccanica”

Rob – “Non imparo mai”

Santamarea – “Tutto questo mare dentro”

Selma – “Io sognerò”

Per Albe il tifo non manca

In attesa e con la speranza che Albe possa calcare il palco della kermesse canora, non mancano il calore e il sostegno della sua terra d’origine: una passione per la musica, quella del giovane cantante, che è nata con lui e che ha dato i suoi frutti durante il periodo del primo lockdown legato alla pandemia. Un’occasione che gli ha permesso di guardarsi dentro e che gli ha fruttato ben sei inediti. Questi hanno spopolato in un primo momento con un passaggio su «Tik Tok» e riscuotendo poi un’audience importante su «Spotify».

La musica è sempre stata la sua compagna di vita: aveva solo 6 anni infatti quando intraprese lo studio del pianoforte, proseguendo poi da autodidatta, unendo anche le sue prime esperienze da dj in occasione degli eventi delle associazioni del paese come la «Liber». Nel settembre 2021 la partecipazione al talent show «Amici di Maria De Filippi» in onda su Canale 5, grande la soddisfazione nel riuscire ad ottenere un banco tutto suo. Un percorso formativo importante non solo dal punto di vista artistico ma anche umano. Grande calore era stato nell’occasione manifestato da parte dei suoi concittadini: a riprova di ciò uno striscione riportante la scritta «W Albe» firmata dagli amici di sempre della famiglia La Malfa. Un altro striscione era inoltre apparso sulla piazzetta del Comune, alle finestre di un’abitazione privata, a firma dell’associazione Liber che ha visto il giovane artista muovere i primi passi nei propri eventi.