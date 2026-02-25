Sanremo 2026: questa sera la consegna del Premio alla Carriera a Fausto Leali.

Questa sera (mercoledì 25 febbraio 2026), seconda serata del Festival della Canzone Italiana sarà consegnato il premio alla Carriera a Fausto Leali. La consegna è prevista in scaletta alle 23.45. Per quanto riguarda invece Francesco Renga, l’unico cantante bresciano in gara, per riascoltare la sua “Il meglio di me” bisognerà attendere domani (giovedì 26 febbraio 2026), non rientra infatti nei 15 cantanti che si esibiranno questa sera, come riportato dal nostro portale nazionale NewsPrima (leggi qui).

Un pezzo di storia della musica italiana

Nato a Nuvolento il 29 ottobre 1944, la voce di Leali ha fatto la storia della musica italiana, divenendo a tutti gli effetti parte del patrimonio canoro nazionale: il successo arriva nel 1967 con «A chi» versione italiana del brano «Hurt». Leali ha calcato il palco del teatro Ariston per ben tredici volte trionfando nel 1989 con «Ti lascerò» cantata in coppia con Anna Oxa . Come non ricordare poi le sue partecipazioni come interpretate unico negli anni ’60 con canzoni come «Deborah» e «Un’ora fa». E poi le intramontabili «Mi manchi» e «Io amo».

