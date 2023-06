San Lorenzo On The Road al via a Gussago.

San Lorenzo On The Road, al via

Prende il via oggi (mercoledì 28 giugno 2023) e fino al 10 agosto 2023, un ricco palinsesto di eventi che animano l'estate del Comune bresciano. Si parte con gli incontri di Voyage dans l’art, tre conferenze a cura della storica dell’arte Sara Zugni, nella chiesa di San Lorenzo dalle 21.

Musica, momenti conviviali e per i più piccoli

La musica la farà da protagonista: venerdì scorso l'esibizione della Fanfara Alpina Tridentina Walter Smussi, domenica alle 20.30 l'Associazione LiricArte porterà in scena un concerto lirico a San Lorenzo e dedicato al gruppo comunale Aido di Gussago. Con ingresso libero. Si terrà venerdì 7 luglio 2023 l'appuntamento con "La musica e il cinema di Ennio Morricone" parte dell'evento Rinascimento Culturale 2023 con la direzione di Alberto Albertini ospitato nel cortile di Palazzo Caprioli.

Una cena conviviale ormai divenuta tradizione quella in programma sabato 8 luglio 2023 promossa dall'AssociazioneGussa-go! con abiti bianchi in piazza San Lorenzo e in via Roma. Giovedì 13 luglio 2023 alle 21.30 nella cornice del Giardino storico Terrazzo di Villa di Gussago ad andare in scena sarà il festival musicale Jazz on The Road con «L’anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla»

Gussago Rocks il 16 luglio. Altre atmosfere mercoledì 19 luglio 2023 alle 20.45 l’associazione Cieli Vibranti che produrrà una Conversazione musicale su Maria Callas con musica, parole,immagini.

Per i bambini dai 6 anni in su, il 25 e il 26 luglio, rispettivamente alle 20.15 e alle 21.30, è in programma l’installazione teatrale Arcipelago.

Il sipario calerà giovedì 10 agosto 2023 con il Concerto per la notte di San Lorenzo a cura dell’Associazione Musical-mente, con il live afro-blues dei MudPie.