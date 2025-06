Un pic nic...in stile ottocentesco

L’evento organizzato da Stefania Cocchetti del Gruppo Fascino Regale al Parco Nocivelli di Verolanuova cresce di anno in anno.

Un pic nic...dal fascino regale

Al Parco Nocivelli il tempo si è fermato: tutti in abiti d’epoca e carrozza per vivere un pic nic d’altri tempi. La bella iniziativa, già proposta da diversi anni da Cocchetti, sta crescendo sia in termini di curiosità da parte dei partecipanti, sia di associazioni che vogliono unirsi e partecipare. Infatti nel meraviglioso giardino del parco si sono dati appuntamento figuranti e rievocatori, supportati dal Gruppo Facino Regale, graditi ospiti gli Amici di Montichiari, una carrozza d'epoca grazie a Vanni Barbieri, una bella sfilata e antiche coreografie a cura de La Scuola di danza e giochi storici di Nonno Mauro, il tutto con il patrocinio del Comune di Verolanuova.

"Ringrazio per la riuscita dell’evento: l’insostituibile aiuto dell’associazione E20 Al PArco, gli Amici di Montichiari, il COmune di Verolanuova, nonno Mauro per i giochi storici, il Malia club e un grazie di cuore a tuti quelli che hanno partecipato",

ha dichiarato Cocchetti. Quest’anno c’è stata la bella sorpresa della partecipazione dell’associazione Magia Mask, Maschere veneziane dal Lago di Como di Marco Di Lauro, un incontro scoppiettante che sicuramente porterà a future sorprese.