Tra spettacolo e divertimento grande successo per le feste patronali di Borgo San Giacomo

Grande successo per le feste patronali di Borgo San Giacomo.

A Borgo San Giacomo le feste patronali

Sono stati quattro giorni di festa quelli respirati a Borgo San Giacomo per le feste patronali, iniziate giovedì sera con la tradizionale cena di San Giacomo accolta tra le mura dell'oratorio, a cui è seguito lo spettacolo conclusivo del grest. I festeggiamenti si sono poi spostati venerdì sera in piazzale Gorio con la "Musica in cascina" organizzata dall'associazione il Train(n)o. Qui si è registrato il record di presenze, con centinaia di persone che per tutta la sera sono passate per mangiare e trascorre in compagnia momenti di puro divertimento verace.

Tra spettacolo e divertimento

I ragazzi dell'oratorio e della banda Santa Cecilia, poi, hanno lavorato in sinergia con l'associazione per garantire un impeccabile servizio, sulle note della musica pop e funk alternativa dei Bigoyday e il sound di Dj Pellicano. Per gli amanti della musica anni 80 e giù di lì, sabato sera è stata la volta del concerto della Banda Santa Cecilia e dei Batmen, hanno tenuto alto l'interesse grazie anche alla collaborazione con l'Acrobatica Dance. Immancabile infine domenica l'appuntamento per gli amanti delle due ruote: il Motoraduno D'epoca "V Memorial Gianfranco Maestroni", dove decine di centauri impavidi e sprezzanti del "pericolo" hanno messo in mostra i loro gioielli sfidando la calura estiva lungo il tour della bassa. Infine esilarante come sempre la pièce teatrale dialettale del Teatro del Borgo, domenica sera ha concluso in bellezza i festeggiamenti.

Le immagini