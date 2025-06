Barbariga festeggia la 38ª Sagra di San Vito tradizione, comunità e novità fino al 16 giugno

E’ cominciata giovedì e proseguirà fino a lunedì 16 giugno al campo sportivo comunale di Barbariga la 38ª edizione della storica Sagra di San Vito.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate bresciana

Per cinque giorni il paese si accenderà di musica, profumi, sapori e convivialità, con un programma pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli agli affezionati della tradizione. Per la prima volta la sagra assume ufficialmente una numerazione e si estende a cinque serate.

"Guardando indietro agli anni in cui la parrocchia ha iniziato a organizzarla – spiega Raimondo Uccelli, storico coordinatore – siamo arrivati alla trentottesima edizione. Abbiamo voluto renderla ancora più ricca e inclusiva, con eventi musicali, gastronomici e culturali in ogni serata".

Il cuore della festa sarà, come sempre, il grande palatenda, dove si esibiranno orchestre come Raf Benzoni, Francesca Mazzuccato, Giorgio Ikebana e Rossella Ferrari con i Casanova. In parallelo, la zona bar proporrà eventi pensati per un pubblico più giovane, con DJ set, esibizioni di scuole di ballo, tornei di carte e karaoke. Tra i momenti più attesi anche il torneo di scala e briscola, e l’AperiPirlo del sabato sera. Ampio spazio alla cucina locale, uno dei simboli della sagra: oltre ai grandi classici come ad esempio lo spiedo tornano anche i due tipi di casoncelli – tradizionali e alla zucca – che già l’anno scorso avevano riscosso grande successo. Una proposta attenta anche a chi predilige piatti vegetariani, con nuove specialità come le lenticchie con la polenta.