Roby Facchinetti incontra i fan ad Elnòs Shopping.

Ad Elnòs Shopping Roby Facchinetti

ELNÒS Shopping si conferma un punto di riferimento per la socialità e l’intrattenimento, ospitando eventi che mettono al centro le persone, la cultura e la musica.

Il prossimo attesissimo appuntamento è in programma sabato 21 giugno 2025 alle 18 con Roby Facchinetti il quale incontrerà i fan per un firmacopie esclusivo in occasione dell'uscita del suo nuovo album Parsifal - L'Uomo delle Stelle, una fantastica opera-prog con le musiche di Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, in cui vengono narrate (in oltre due ore di musica) le numerose imprese eroiche di Parsifal durante le crociate e la ricerca del leggendario Santo Graal.

L'appuntamento

L’evento si terrà nella Galleria del Meeting place, a testimonianza dell’impegno continuo di ELNÒS Shopping nel valorizzare esperienze condivise, sostenere la cultura e rafforzare il suo ruolo di meeting place aperto a tutta la comunità. Inoltre, il nuovo album PARSIFAL – L’UOMO DELLE STELLE sarà acquistabile anche presso il centro il giorno stesso dell’evento, rendendo ancora più semplice per i fan assicurarsi una copia da far autografare.

Le foto ricordo con Roby Facchinetti verranno scattate direttamente con i cellulari dei fan da una hostess dedicata, così da garantire un ricordo immediato e personale della giornata.

Come partecipare

Recati all’Infopoint di ELNÒS Shopping da lunedì 16 giugno con CD e scontrino d’acquisto o prova di prevendita per ritirare il pass d’accesso. I primi 100 partecipanti potranno entrare allo Spazio Eventi a partire dalle 17. L’accesso successivo sarà consentito a tutti i possessori del pass, senza ordine numerico. L’incontro con Roby Facchinetti si svolgerà nello Spazio Eventi al Primo Piano del centro. ELNÒS Shopping continua così a offrire spazi di connessione autentica, dove musica, emozioni e relazioni si incontrano.

Per maggiori info

Per ulteriori informazioni: https://www.elnosshopping.info