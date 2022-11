"Riciclato circo musicale" in scena con "Passeggiata sonora"

L'appuntamento è per domenica 13 novembre 2022.

I protagonisti

Protagonista sarà il gruppo "Riciclato circo musicale" che si esibirà all'interno della Galleria di Elnòs Shopping di Roncadelle, uno spettacolo per tutta la famiglia dove lasciarsi coinvolgere e trasportare dalla magia della musica.

Riciclato circo musicale, cosa andrà in scena

Durante le sessioni da 30 minuti ciascuna, in programma alle 11.30, 14.30. 16.30 e alle 18, gli spettatori saranno invitati a una “passeggiata da fermi” alla scoperta dei suoni che si nascondono negli oggetti che ciascuno di noi ha incontrato durante la propria vita. Bottiglie, tubi, scope, barattoli, radio e cassetti non saranno più come prima. Accompagnati dai Riciclato Circo Musicale si imparerà a suonare il flauto forte, le flauttiglie, il cappellofono, la din don box che, insieme a tanti altri strumenti musicali bizzarri, formeranno l’orchestra nella quale il pubblico sarà musicista. Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si suona con i Riciclato Circo Musicale. Ad arricchire ulteriormente la giornata, alle 16 presso il T-HUB situato al primo piano, sarà anche organizzato il laboratorio “Non buttate via niente, anzi suonatelo” per imparare a costruire piccoli strumenti musicali, organizzato da IDRA Teatro.

Nell'ambito di Wonderland Festival 2022

“Passeggiata Sonora” è stata portata all’interno da Elnòs Shopping da Idra Teatro, come anteprima del Wonderland Festival 2022, una manifestazione multidisciplinare riconosciuta dal Ministero della Cultura. Il festival propone un’offerta internazionale di teatro, danza, musica e circo contemporaneo secondo un progetto organico all’insegna della cross-disciplinarietà.