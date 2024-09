Save the date: l'appuntamento è per sabato prossimo

Riccardo Fogli in concerto per Airno

Riccardo Fogli in concerto per Airno. L’associazione italiana ricerca neuro oncologica di Verolanuova che ha come obiettivo la promozione ed il supporto di iniziative in ambito neuro-oncologico apre il sipario su una serata indimenticabile, patrocinata dal Comune, e organizzata per sabato prossimo, 21 settembre 2024, alle 21 in piazza Libertà.

Come fare per partecipare

Il pubblico potrà così vivere una serata emozionante con il concerto di Riccardo Fogli, frontman e bassista dei Pooh e vincitore del 32esimo Festival di Sanremo. Ingresso libero. Per maggiori informazioni contattare il 350.1690020. Ad aprire la serata le splendide voci dei bambini e delle bambine del coro "Un cuore di voci" di Brescia, già noti per essere stati al talent show AviXfactor, proprio a Verolanuova, negli anni scorsi.