"Rezzato che lavora", al via il concorso fotografico.

Al via il concorso "Rezzato che lavora"

Il concorso abbraccia tutti i settori: commercio, artigianato, arte e industria. Questo il tema scelto per la prima edizione organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l'assessorato al Turismo. Chi volesse partecipare lo può fare con un massimo di tre fotografie. Queste devono essere scattate esclusivamente a Rezzato. Queste non devono contenere scritte, firme o loghi dai quali sia possibile identificare l'autore.

Entro le 12 del 15 aprile

A livello di tempistiche le immagini dovranno pervenire entro del 12 del 15 aprile nella sede della giuria. L'iscrizione è gratuita. Queste dovranno essere inviate all'indirizzo antonella@fotopaletti.it. Ai vincitori, i primi tre classificati, verranno consegnati una pergamena e libri sul tema di Rezzato. Verranno donate in vari formati le stampe delle fotografie vincitrici.