E’ in programma per domani alle 20.30 l’assemblea pubblica organizzata dall'Amministrazione comunale e aperta a cittadini e associazioni di volontariato, così come agli operatori economici, in vista della costituzione della Pro Loco di Provaglio.

Provaglio progetta di creare la Pro Loco

La serata si svolgerà nell’aula magna dell'istituto comprensivo alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione, di Varinia Andreoli, assessore alle Politiche di valorizzazione e promozione del territorio del Comune di Cazzago San Martino, socio fondatore della Pro Loco del paese e membro della Giunta esecutiva del Comitato regionale Lombardia di Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), e Renato Rossi, consigliere regionale Unpli Lombardia e delegato per la Provincia di Brescia.

Tutti coloro che intendono collaborare per la nascita della nuova realtà associativa sono invitati a partecipare alla serata.