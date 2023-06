Promuovere il territorio con gli scatti fotografici di balconi e vetrine fioriti

Al via la seconda edizione del concorso fotografico "Balconi e vetrine in fiore", organizzato dal Comune per promuovere il territorio in occasione della 23esima edizione della rassegna Franciacorta in Fiore.

Promuovere il territorio con gli scatti di balconi e vetrine fioriti

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Gli scatti devono avere come oggetto composizioni floreali a decorazione di balconi e vetrine commerciali del territorio comunale, allestiti questa primavera.

L’intervento digitale sulle opere fotografiche è consentito limitatamente all’ottimizzazione dell’immagine e non possono essere inseriti riferimenti a persone. Le domande dovranno essere inviate al Protocollo scrivendo una email a info@comune.iseo.bs.it, oppure con consegnando il modulo (scaricabile dal sito del Comune) in copia cartacea all’Ufficio entro il 5 giugno.

Le fotografie saranno valutate da una apposita giuria, che decreterà i vincitori. Il loro impegno verrà riconosciuto con una targa.