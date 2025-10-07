Presentato il Festival “Pestöm, parla come mangi”: al via la quinta edizione.

Presentato il Festival “Pestöm, parla come mangi”

Presentata ieri (lunedì 6 ottobre 2025) in Sala Sant’Agostino a Palazzo Broletto il Festival “Pestöm, parla come mangi” – V edizione, in programma dal 23 al 26 ottobre 2025 nel comune di Berlingo.

Il consigliere provinciale delegato all’Agricoltura, Tommaso Brognoli, ha portato il saluto della Provincia di Brescia, sottolineando il valore culturale e identitario del pestöm: non solo un impasto fresco di salame, ma un simbolo di ingegno contadino, memoria e comunità.

Accanto a lui, il sindaco Fausto Conforti ha ribadito l’impegno del Comune nel valorizzare le radici e nel coinvolgere la comunità. Presenti anche i rappresentanti della cooperativa La Mongolfiera e dell’Azienda Consortile Sud Ovest Bresciano.

Il programma

Il Festival, giunto alla sua quinta edizione, propone un programma ricco di eventi: mostre, show-cooking, incontri enogastronomici, spettacoli teatrali e concerti, con il coinvolgimento attivo di scuole, associazioni e realtà locali.