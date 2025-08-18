Eventi

Poncarale: il palio delle contrade è alle porte

Dal 24 al 30 agosto: sport, giochi, tradizione e comunità. Al via la prima edizione del palio delle contrade a Poncarale. Il paese si prepara a vivere una settimana all’insegna dell’entusiasmo, della competizione amichevole e del senso di appartenenza: nasce ufficialmente la prima edizione del Palio delle Contrade, in programma dal 24 al 30 agosto.

Un evento attesissimo che mira a coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più piccoli agli adulti, unendo lo spirito sportivo a quello conviviale, con tante occasioni per stare insieme e divertirsi. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Poncarale, con il prezioso supporto degli oratori di Poncarale e di Borgo, e grazie alla collaborazione di un affiatato gruppo di volontari che si è messo a disposizione con entusiasmo e passione. Sport, gioco e dolcezza per una settimana di festa. Durante il Palio, le contrade del paese si sfideranno in tornei di calcio, pallavolo, basket, tennis, bocce e carte, senza dimenticare una gara di torte che promette profumi e sapori irresistibili. Ogni disciplina assegnerà punti alle contrade partecipanti, e alla fine sarà proclamata la Contrada vincitrice del Palio 2025.

L’obiettivo non è solo quello di gareggiare, ma soprattutto di rafforzare i legami di comunità e offrire momenti di aggregazione autentica. Gran finale con il tradizionale toro allo spiedo, sabato 30 agosto, in occasione della grande cena conviviale, aperta a tutta la cittadinanza.

Un ringraziamento speciale va ai numerosi sponsor che hanno sostenuto con generosità questa prima edizione, rendendone possibile la realizzazione. Il Palio delle Contrade di Poncarale si preannuncia come un evento destinato a diventare tradizione, unendo sport, giochi popolari, sapori e comunità in un’unica grande festa.