Iseano classe 1996 e già pizzaiolo pluripremiato, a febbraio era stato nella brigata di Casa Sanremo.

Si è svolta al centro fiera di Massa Carrara la selezione per il talent televisivo Master Pizza Champions e la tappa toscana del Campionato Pizza senza frontiere. Ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio è stato il giovane pizzaiolo di Iseo Giuseppe Villani, che il mese scorso era stato nella brigata dei pizzaioli a Casa Sanremo.

Pizza senza frontiere: Villani vola verso la finale londinese

"Mi sono qualificato secondo - ha spiegato Villani, classe 1996 - E’ stato un evento molto bello, mi sono divertito tantissimo e ho potuto gareggiare e confrontarmi con tantissimi maestri della pizza. E’ stata una nuova occasione per mettersi in gioco e voglio ringraziare per il sostegno tutta la mia famiglia e della mia dolce metà. Ho portato una pizza realizzata a “sei mani”, perché preparata da uno chef e da un altro grande professionista pizzaiolo, Gabriele e Vincenzo".

Giuseppe Villani si è qualificato secondo grazie alla sua pizza con base di pomodorini aromatizzati, polipo cotto a bassa temperatura, datterino giallo confit e clorofilla di basilico.

"Mi auguro da ora in poi di riuscire a dare il meglio di me per la tappa finale a Londra, la più importante - ha concluso - In cantiere ci sono tante altre novità, che non vedo l’ora di poter rivelare".