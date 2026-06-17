Pippi Calzelunghe a Elnòs Shopping Center di Roncadelle.

Per la gioia dei bambini

Famiglie e bambini protagoniste dell’estate all’Elnòs Shopping di Roncadelle. Il calendario della stagione di quest’anno sarà infatti dedicato alla celeberrima Pippi Calzelunghe, personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren protagonista dell’omonima serie televisiva del 1969.

L’estate di Elnòs Shopping Center ispirata a Pippi Calzelunghe

Si comincia questo fine settimana – 20 e 21 giugno – con la Kitchen Orchestra (BresciaBimbi), un laboratorio esperienziale che trasforma oggetti di uso quotidiano come pentole, bottiglie e barattoli in strumenti musicali. Un’attività creativa e inclusiva per scoprire suoni, ritmo e musica attraverso il gioco. Si proseguirà poi il 26 e 27 giugno con Pippi’s Reading Corner e Storytelling, uno spazio dedicato alla lettura con area relax, libri a disposizione delle famiglie e momenti di storytelling animato. Gli allestimenti interattivi dedicati alla esuberante Pippi Calzelunghe saranno presenti nella galleria di Elnòs Shopping per tutta l’estate.