per i giovani

Il Comune ha stanziato 10mila euro per sostenere il progetto della parrocchia

Il Comune di Iseo al fianco della parrocchia per realizzare il progetto d’inclusione sociale "Youth Space".

Per socializzare di nuovo a Iseo c’è "Youth Space"

Si chiama così il progetto che verrà finanziato dall’Amministrazione del sindaco Marco Ghitti e che permetterà ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 20 anni di acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie competenze aumentando la fiducia in sé stessi. La parrocchia, da parte sua, con "Youth Space" intende promuovere una serie di iniziative a sostegno dei giovani sul territorio di Iseo.

"Sono stati due anni molti difficili per tutti, ma chi ne ha risentito in maniera importante sono stati i nostri ragazzi, perdendo due anni di socializzazione - ha evidenziato l’assessore alle Politiche sociali, Pierangelo Marini - Abbiamo così deciso di aiutare la parrocchia con un contributo di 10mila euro per agevolare i giovani a recuperare un po’ del tempo perso. Nel progetto saranno coinvolti i tre oratori di Iseo, Clusane e Pilzone. Voglio infine ringraziare la cooperativa Curiosarte che ci ha permesso di realizzare “Youth Space”".

Dopo la "Call to action" di mercoledì e giovedì sera (ieri), i prossimi appuntamenti dello "Spazio giovani" sono in programma per il 26 maggio e il 3 giugno sempre in oratorio con "Game Time", serate ludiche dedicate ai ragazzi dalla seconda media alla quinta superiore.