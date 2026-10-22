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“Passeggiar narrando” a Cellatica, Brescia e Nave: il progetto di Asst Spedali Civili di Brescia.

Tre appuntamenti con “Passeggiar narrando”

Teatro19 per sabato 31 ottobre 2026 e per il successivo fine settimana propone per tutta la cittadinanza l’iniziativa “Passeggiar narrando”, itinerari tra ricordi ed emozioni. In particolare, le passeggiate si terranno sabato 31 ottobre a Cellatica , mentre il weekend successivo, 7 e 8 novembre a Brescia e a Nave.

Si tratta di percorsi che possono compiere tutti, sono il risultato dei laboratori di raccolta ricordi rivolti a persone over 65 condotti da Teatro19 negli scorsi mese. Gli itinerari che si snodano in luoghi significativi sono stati delineati grazie alla collaborazione dei partecipanti e delle partecipanti. Le passeggiate narranti sono una proposta gratuita, parte del progetto “AttivaMente: Percorsi di promozione dell’invecchiamento sano e attivo”, un programma realizzato nell’ambito delle Politiche dell’invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia con la collaborazione di ATS Brescia.

Il progetto

Capofila del progetto è ASST Spedali Civili di Brescia, in partenariato con l’Ambito territoriale 1 Brescia, l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, le Cooperative La Vela e La Rondine – che da oltre quarant’anni si occupano di persone anziane e invecchiamento attivo – e l’Associazione Teatro19, che intreccia cultura, accoglienza delle fragilità e territorio.

Gli appuntamenti in programma

A Cellatica sabato 31 ottobre 2026 alle 10 e alle 15:30. Il punto di ritrovo e partenza sarà in Piazza San Giorgio. A Brescia: sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 alle 15:30, il punto di partenza verrà comunicato al momento della prenotazione. A Nave sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 alle 15.

Come fare per partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi scrivendo a prenotazioni@teatro19.com o contattando telefonicamente il numero 327 7596755.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.