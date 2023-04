Pasquetta a Rezzato con Baccquolina.

Pasquetta secondo la tradizione

Ormai una tradizione che si ripete da anni e che vede il paese vestirsi a festa. L'organizzazione è a cura della Pro Loco presieduta da Claudio Liberini e in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'Acar (Associazione commercianti artigiani di Rezzato).

Il programma

Sono moltissime le attività che vi aderiscono: il via è in programma lunedì 10 aprile 2023 alle 9 in piazza Vantini. Da qui il via ad una passeggiata di 7,3 chilometri a cura dell'associazione Naturalmente che condurrà alla scoperta dei luoghi più significativi del comune per una durata di quattro ore e mezzo. A seguire, verso le 10.30, si terrà l'apertura ufficiale della manifestazione con i saluti istituzionali di rito che daranno il via alla festa.

Intrattenimenti per tutti i gusti

Ad animare la serata musica dal vivo ma non solo: saranno presenti anche le opere di alcuni artisti locali e bancarelle per ogni gusto. Ad aprire le loro porte anche la PInAC di via Disciplina e nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 anche il laboratorio di scultura della scuola Vantini.