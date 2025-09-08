musica

Pasquale Mirra e Hamid Drake in concerto questa sera a Gussago

Il festival di world music Etno-Tracce in Franciacorta, promosso dall’Associazione culturale Alchechengi Aps-Ets con la direzione artistica di Marco Tiraboschi

Gussago · 08/09/2025 alle 08:58

Pasquale Mirra e Hamid Drake in concerto questa sera (lunedì 8 settembre 2025) alle 21 a Gussago.

Il festival di world music Etno-Tracce in Franciacorta, promosso dall’Associazione culturale Alchechengi Aps-Ets con la direzione artistica di Marco Tiraboschi, entra nel vivo con il suo appuntamento più atteso: Hamid Drake e Pasquale Mirra, due protagonisti assoluti della scena jazz e world contemporanea, si esibiranno lunedì 8 settembre nel Giardino storico Terrazzo di Villa a Gussago. Drake e Mirra sono accomunati da una ricerca musicale che trascende confini e definizioni. La loro è una musica che nasce dall’ascolto reciproco, dall’empatia, da un’energia spirituale che si manifesta in ogni nota. Il concerto, gratuito e senza prenotazione, segna il culmine della settima edizione del festival che si concluderà a Palazzolo il prossimo 4 ottobre.

 

Nuove dimensioni sonore tra improvvisazioni ed echi africani

Hamid Drake e Pasquale Mirra si sono incontrati spiritualmente ancor prima di conoscersi come persone. Il loro incontro – tra viaggi lunghi e momenti sospesi – ha dato vita a un’intesa capace di tessere suoni potenti, profondi, capaci di risuonare nell’ascoltatore. Una musica che sfugge a ogni definizione che crea un dialogo sonoro «dove il silenzio e il ritmo danzano su un immaginario deserto verde, dove la musica è acque e luce» per usare le parole del musicista William Parker.
Drake, originario della Louisiana e cresciuto nella scena di Chicago – batterista accanto a Don Cherry dal 1978 fino alla sua scomparsa nel 1995 – è considerato uno dei più straordinari batteristi del jazz contemporaneo. Ha collaborato, tra gli altri, anche con William Parker, Herbie Hancock, Toshinori Kondo.

Mirra, originario di Ravello, è uno dei vibrafonisti più interessanti della scena nazionale e internazionale, capace di fondere lirismo e ricerca, immaginazione e rigore. Un suo brano compare nella colonna sonora del film “To Rome with Love” di Woody Allen

Un duo empatico, a proprio agio con l’immaginazione e la voce interiore senza alcun vincolo di stile, capace di sgretolare convenzioni attraverso un flusso di improvvisazione che crea momenti unici, irripetibili

 

In evidenza uno scatto di Riccardo Musacchio.

