Paola Rizzi attesa a Castelmella

Spettacoli

All'Auditorium Gaber presenterà "Non sono una signora"

Lo spettacolo con Paola Rizzi a Castelmella è inserito nella rassegna "Pressione Bassa"

Paola Rizzi all'Auditorium Gaber di Castelmella con "Non sono una signora"

Paola Rizzi, ovvero l'amata "signora Maria", sarà all'Auditorium Gaber di Castelmella sabato 19 marzo alle 21 per la rassegna Pressione Bassa. La signora Maria, personaggio creato da John Comini, partecipa al matrimonio della nipote e le succedono di tutti i colori: dall’invito a nozze all’attesa degli sposi sul sagrato, dalla cerimonia in chiesa al pranzo conviviale in un ristorante di lusso, la nonna si trova nel vortice di equivoci, personaggi umoristici e vecchie fiamme che riaffiorano dal passato. È l’occasione per riflettere sull’amore, sui giovani e sul ritmo caotico della modernità: le piccole dosi di saggezza della signora Maria salveranno alcune situazioni comiche e paradossali e la faranno ripensare ai molti anni passati in compagnia del suo Piero. Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro.