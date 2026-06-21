Orzinuovi: la Fiera punta tutto sul valore dell’acqua.

Appuntamento a Orzinuovi

Torna la Fiera e, per l’edizione numero 78, spazio all’amore per il territorio. In programma dal 27 al 31 agosto, la kermesse continua a rappresentare una delle più rilevanti manifestazioni fieristiche della Bassa Bresciana capace di coniugare storia, tradizione, cultura, commercio, agricoltura, intrattenimento e partecipazione civica. Tema portante sarà «Il valore dell’acqua», una riflessione sull’importanza di questa risorsa per il territorio, per l’agricoltura, per l’ambiente e per la qualità della vita. Argomento particolarmente significativo in una terra che deve gran parte della ricchezza propria alla gestione delle risorse idriche. L’acqua sarà raccontata come elemento identitario della Pianura Padana da tutelare per le future generazioni.

Anche l’allestimento di piazza Vittorio Emanuele II richiamerà il legame con il fiume Oglio e con il patrimonio naturalistico del territorio. Le essenze vegetali utilizzate durante la manifestazione verranno successivamente ripiantumate lungo la pista ciclabile di via Milano, lasciando un’eredità concreta alla comunità e valorizzando l’investimento economico sostenuto per la realizzazione della Fiera.

Le parole del sindaco…

Ma soprattutto sarà una fiera sempre più di pianura. A sottolineare la centralità dell’appuntamento è stata anzitutto il sindaco Laura Magli :

«La Fiera rappresenta da sempre una parte integrante della vita della nostra comunità e continua a fondare la propria forza sull’equilibrio tra tradizione e innovazione – ha detto – L’edizione 2026 è il risultato di mesi di lavoro, svolto con passione e dedizione dagli uffici comunali, dal Tavolo Fiera e da tutti gli amministratori coinvolti, con l’obiettivo di offrire ai cittadini di Orzinuovi e dell’intero territorio una manifestazione capace di coniugare divertimento, identità e senso di appartenenza. Quest’anno raggiungiamo inoltre un traguardo significativo: il progetto de “La Fiera di Pianura” entra nel suo terzo anno di vita, confermando una visione che punta a coinvolgere non soltanto il paese, ma l’intera Bassa Bresciana, valorizzando le eccellenze, le tradizioni e le energie di un territorio che merita di essere sempre più protagonista. Particolarmente importante è anche il ritorno del patrocinio di Regione Lombardia, un riconoscimento che mancava da alcuni anni e che restituisce alla nostra Fiera una dimensione di rilievo sovracomunale. Si tratta di un motivo di orgoglio per tutta la comunità e di una conferma della qualità del lavoro svolto. La Fiera non è soltanto un grande evento: è soprattutto un’occasione per rafforzare il senso di comunità, creare relazioni, valorizzare il territorio e guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici».

… e del senatore Maffoni

Parole a cui fanno eco quelle del senatore Gianpietro Maffoni , il quale ha evidenziato come la Fiera sia strettamente collegata al più ampio percorso di crescita della città: