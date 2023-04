"Oggi Gesù lavora con te": l'iniziativa delle Suore Operaie

"Oggi Gesù lavora con te", questo è il titolo dell'iniziativa promossa da parte delle Suore Operaia della Santa Casa di Nazareth e l'Unità Pastorale "Sant'Arcangelo Tadini" di Botticino.

"Oggi Gesù lavora con te"

La finalità dell'iniziativa è favorire l'incontro dell'Eucarestia tra la gente. Il tutto legato anche all'ormai imminente Festa dei Lavoratori che verrà celebrata in tutte le comunità da parte delle sorelle essendo appunto Suore Operaie. Per loro Gesù è in ogni uomo e donna che lavora o che comunque si impegna.

L'iniziativa

Da dire al fare il passo è stato breve: una volta ottenuta la disponibilità da parte del parroco don Dario Pedretti e l'ok da parte del primo cittadino Gianbattista Quecchia l'iniziativa ha preso forma. E così le Suore Operaie a bordo di un camper che è stato dato loro in prestito da parte di alcuni amici partiranno per il loro tour. Gli appuntamenti sono oggi (mercoledì 26 aprile 2023) dalle 11 alle 18.30 a Sera in via Caduti Piazza della Loggia; domani (giovedì 27 aprile 2023) in viale Caduti del Lavoro e venerdì 28 aprile 2023 a Mattina, in via Cave, alla Madonna del Cavatore.