La secolare santella di via Fontane di Cremignane, nel centro storico della frazione iseana, è stata rimessa a nuovo. Luogo significativo per i residenti, specialmente per gli anziani, aveva bisogno di un restauro e di una nuova statuina, rubata a settembre. Ecco che grazie alla collaborazione di alcuni volontari e dell’artista Ella Belotti, con una piccola ma sentita cerimonia venerdì pomeriggio don Claudio Vezzoli venerdì pomeriggio ha impartito la benedizione alla santella, che ora risplende di una nuova luce.

Nuova vita per la santella di Cremignane

All’appuntamento non potevano certo mancare le anziane del paese, tra cui nonna Caterina di 94 anni, che ha raccontato come fin da bambina era solita portare alla Madonna di Lourdes fiori di campo e frutti in segno devozionale alla santella.

Tutti hanno dato una mano per il restauro: Ornella ha ordinato una nuova Bernadette, Angiolino ha messo mano alla struttura, Felice ha dipinto e decorato le pareti esterne, altri volontari si sono occupati della pulizia del tufo, mentre la Belotti ha ridipinto la statua della Madonna.

La cerimonia si è concluso con un piccolo rinfresco e con i racconti dei momenti in cui la Madonna di Lourdes della santella di via Fontane ha portato conforto ai residenti.