Poncarale. Immancabile appuntamento con la solidarietà. Sabato 14 settembre 2024 a Poncarale.

Non sol passi a Poncarale

Il prossimo week end (nel pomeriggio di sabato 14 settembre) andrà in scena l’evento “Nonsolpassi”, frutto del lavoro del tavolo “disabilità” comunale gestito dall’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Poncarale e fortemente voluto dall’assessorato di riferimento. Tale tavolo ha permesso la condivisione dell’esperienza nata grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia dei bandi regionali “E-state insieme” e “Restiamo insieme”, che hanno finanziato i progetti importanti quali “impronte…diverse” e “Cre-Attivi”. I genitori afferenti al tavolo hanno sempre espresso la necessità di ricalibrare le politiche sociali volte alle persone disabili, creando una nuova modalità di gestione del welfare sociale.

A tal fine infatti, per questo evento si è attivata tutta la Comunità poncaralese, non solo gli afferenti al tavolo di lavoro. È stato un lavoro corale dove ognuno ha messo a disposizione in modo totalmente volontario il proprio tempo. I Comuni limitrofi (San Zeno Naviglio, Flero, Capriano del Colle ed Azzano Mella) hanno deciso di patrocinare l’evento. È stato per noi motivo di orgoglio in quanto anche i loro cittadini possano viversi questa esperienza inclusiva.

Ecco dunque alle porte la prima edizione, in cui gli organizzatori hanno cercato di essere molto attenti ai dettagli e con un programma frutto della “contaminazione” delle idee di tutti.

Il programma

Ritrovo per la consegna delle magliette (regalate da un’azienda privata di Poncarale) è previsto alle 15 in piazza Donatori di Sangue. Alle 15.45 inizio della camminata che prevede un giro ad anello sul Parco Agricolo Regionale del Montenetto con una piccola merenda presso la cantina “Riversa” ubicata sul territorio del Parco Agricolo. Arrivo alle 17.45-18 in Oratorio San Giovanni Bosco (a lato del Palazzo Comunale) con l’apertura dello stand gastronomico.

Sono previsti dei laboratori per i più piccoli offerti dalle cooperative che da anni collaborano con il Comune stesso. Alle ore 20.45 concerto della “Si può fare band”, la band inclusiva del territorio bresciano che, il prossimo ottobre aprirà il G7 di Assisi suonando gli inni di undici nazioni.