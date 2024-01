"Natale nelle Pievi": ultimo appuntamento questa sera a Gussago

"Natale nelle Pievi": ultimo appuntamento in programma questa sera (mercoledì 3 gennaio 2024) a Gussago.

Ultimo appuntamento con "Natale nelle Pievi" a Gussago

Termina a Gussago la rassegna itinerante "Natale nelle Pievi" promossa dall'Associazione culturale Vincenzo Gioberti. L'appuntamento è in calendario per questa sera alle 20.30 nella Pieve di Santa Maria Vecchia a Piedeldosso. Ad andare in scena sarà il concerto degli Zampognari della Valle di Sarezzo: presenti Giuseppe Ghidinelli, Nerino Mora e Gianni Savoldi.

La serata: nel dettaglio

Nel dettaglio la serata vedrà la recita di tre brani originali e di repertorio tutti in vernacolo bresciano. A fare da colonna sonora alla recita le melodie del gruppo triumplino. L'evento ha ottenuto molto successo: promosso dall'Associazione culturale Vincenzo Gioberti, si pone come fine quello di valorizzare il patrimonio delle comunità locali. La rassegna itinerante ha fatto tappa in luoghi particolarmente suggestivi del nostro territorio come Tremosine, Nave, Idro, Provaglio Valsabbia e Bedizzole.

