MuseoCity presenta “IN TOUR Design, Artisti, Made in Italy”

Lombardia da scoprire

Tre giorni di promozione del turismo di prossimità: tra le location anche il Museo Agricolo e del Vino Ricci Corbastro di Capriolo

Un fine settimana alla scoperta di luoghi del design, archivi d’artista e musei d’impresa progettato in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design, AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista e Museimpresa da venerdì 22 a domenica 24 ottobre.

Un weekend per la promozione del territorio e della cultura lombardi

Dal 22 al 24 ottobre un fine settimana tutto dedicato alla promozione di capoluoghi e località lombarde, alla scoperta di istituzioni legate al mondo del design, archivi d’artista e musei d’impresa del territorio: è la prima edizione di “IN TOUR-Design, Artisti, Made in Italy”, programma ideato dall’associazione MuseoCity in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design, AITART Associazione Italiana Archivi d’Artista e Museimpresa, i cui presidenti/rappresentanti saranno protagonisti, venerdì 22 ottobre alle 18.00, di una tavola rotonda online in streaming video, con cui MuseoCity apre ufficialmente la manifestazione. IN TOUR sarà una tre giorni di eventi in varie località lombarde alla scoperta di patrimoni culturali ricchissimi e quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico, tra gli altri anche il Museo Agricolo e del Vino Ricci Corbastro di Capriolo. Grazie ad aperture coordinate, visite guidate e incontri di approfondimento online, ma anche a mostre e conferenze, per tre giorni sarà possibile conoscere musei, archivi-museo, studi e case-museo che sono stati testimoni nella nascita del design e del progetto; scoprire archivi d’artista, depositari di patrimoni affascinanti, che fanno parte del tessuto culturale del territorio e che rappresentano una ricchezza inestimabile in cui vicende personali, fatti d’arte e avvenimenti storici si intrecciano; visitare musei e archivi d’impresa, straordinari luoghi che offrono un racconto della storia produttiva e imprenditoriale del Paese.