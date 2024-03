Mr.Rain: il firmacopie sabato a Roncadelle

Mr.Rain: il firmacopie sabato 2 marzo 2024 a Roncadelle.

Cresce l'attesa per il firmacopie di Mr.Rain a Roncadelle

Grande attesa per il firmacopie di Mr.Rain in programma sabato 2 marzo 2024 a Roncadelle. Elnòs Shopping è tra le prime tappe dell'instore tour dell'artista per presentare il suo nuovo album "Pianeta di Miller". Sabato 2 marzo 2024 il Meeting Place di Roncadelle ospiterà il firmacopie del cantante che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo

Dopo 18 dischi di platino, 6 dischi d’oro e la partecipazione al Festival della Canzone Italiana, Mr. Rain arriva a Elnòs Shopping per presentare il suo nuovo album, “Pianeta di Miller”. I fan potranno incontrare il noto artista durante il firmacopie che si terrà presso lo Spazio Eventi, al primo piano del Meeting Place, sabato 2 marzo dalle ore 17.30.

Elnòs Shopping sarà una delle prime tappe del tour dedicato alla presentazione del nuovo disco del cantante, in uscita il 1° marzo, “Pianeta di Miller”. L’album è ispirato al film “Interstellar” di Christopher Nolan e al concetto del tempo che viaggia ad una diversa velocità, e presenta come primo brano “Due Altalene”, la canzone portata da Mr. Rain al Festival di Sanremo 2024.

Come fare per partecipare

Per partecipare all’evento firmacopie è necessario ritirare il Pass all'Infopoint del Centro a partire dal 1 marzo, presentando il cd e il relativo scontrino che attesti l’acquisto. È possibile acquistare l’album anche presso i punti vendita Mondadori Bookstore e Euronics Dimo presenti all’interno del Meeting Place. L’accesso allo Spazio Eventi sarà regolato per numero di pass: i titolari dei primi 100 tesserini potranno, infatti, accedere all’area già dalle ore 17.00. Il QR code presente sul retro del pass consentirà di scaricare, dal portale dedicato, la propria foto con Mr. Rain a evento concluso.

L'artista

Mr.Rain l’artista bresciano multiplatino in gara al Festival di Sanremo con il brano "Due altalene" (Warner Music Italy), annuncia nuove date per il suo tour nei palazzetti a novembre 2024. L’appuntamento da segnare in calendario è il 13 novembre al PalaGeorge di Montichiari. Per Mattia Balardi sarà un vero e proprio ritorno a casa visto la poca distanza dal suo paese di nascita Desenzano Del Garda e dal paese in cui è cresciuto, Calcinato. Venerdì 1 marzo 2024 è prevista l’uscita del nuovo album di Mr.Rain dal titolo Pianeta di Miller.