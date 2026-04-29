Monte Isola: cresce l’attesa per la Festa del Salame.

Un appuntamento atteso, a Monte Isola si celebra il salame

Appuntamento da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 nel borgo di Cure. Ad organizzare l’evento il comune di Monte Isola in collaborazione con le parrocchie di Monte Isola. Ad essere celebrato uno dei prodotti simbolo dell’isola, il Salame di Monte Isola De.Co., attraverso un ricco programma che intreccia sapori, cultura popolare e momenti di intrattenimento. Previsti stand gastronomici con piatti tipici a base di salame del posto e altri prodotti locali. Non mancherà poi il mercatino dei produttori . E poi le dimostrazioni di produzione del Salame di Monte Isola, le tradizionali gare di morra e briscola, e soprattutto l’attesissima Gara del Salame, che vede protagonisti i produttori locali con premiazione finale prevista nel pomeriggio di domenica. Previsto inoltre un servizio di bus navetta da Peschiera a Cure per facilitare l’accesso alla manifestazione.

Divertimento e buon cibo ma non solo… si fa del bene

Una tre giorni durante i quali a farla da padrona non sarà solo il buon cibo ma ci sarà spazio oltre che per il divertimento anche per fare del bene. La manifestazione assume infatti anche un importante valore simbolico: il ricavato sarà devoluto al restauro del Santuario della Madonna della Ceriola.