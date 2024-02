"Microeditoria del fumetto": in scena a Orzinuovi il microfestival dedicato al fumetto indipendente

Successo per il festival “Microeditoria del fumetto”, il microfestival dedicato all’autoproduzione e al fumetto indipendente.

Microeditoria del fumetto in scena a Orzinuovi

Ieri (domenica 4 febbraio 2024), per tutta la giornata, gli spazi della suggestiva Rocca San Giorgio a Orzinuovi sono stati il teatro del market delle autoproduzioni indipendenti e della microeditoria a fumetti (40 gli espositori presenti), di incontri con gli autori, laboratori a misura di bambino e non solo, talk, sette mostre e poster serigrafati.

L’evento organizzato dalla casa editrice MalEdizioni, in collaborazione con la Rassegna della Microeditoria di Chiari, il Comune di Orzinuovi e La Cooperativa Sociale La Nuvola. L’iniziativa dedicata al mondo dell’underground, ha attirato nel cuore cittadino centinaia, se non migliaia, di appassionati, filantropi e curiosi da tutto il nord italia alla ricerca delle proposte piu’ interessanti ed inattese del ricco mondo del fumetto e dell’illustrazione. Un mondo di nicchia in continua evoluzione e fermento.

Una scelta vincente

“Quest’anno abbiamo aumentato la proposta cercando di raccontare al meglio tutto ciò che c’è di interessante nel mondo underground Bresciano ed Italiano - ha dichiarato Luigi Filippelli di MalEdizioni - La nostra idea è quella di portare insolite ed inusuali in provincia in quella che secondo noi può essere una sorta di frontiera del fumetto. La provincia è il luogo dove accadono tante cose, si succedono tante storie e dove la gente è curiosa. É bello vedere che una città come Orzinuovi accolga sempre queste proposte eccentriche e singolari con attenzione e cura”.

Scelta vincente che ha riscosso non pochi consensi tra i partecipanti.

