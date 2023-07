Maria Callas:serata tra musica e parole a Gussago per i cento anni dalla nascita.

Maria Callas, il suo ricordo in scena a Gussago

L'appuntamento domani (mercoledì 19 luglio 2023) alle 20.45 nel giardino storico Terrazzo di Villa a Gussago. A renderle omaggio Fabio Larovere, Chiara Milini e Fabio Saleri. L’iniziativa gode del patrocinio del comune di Gussago ed è a cura dell’Associazione Cieli Vibranti.

L'amore per Sirmione

La Divina nacque a New York il 2 dicembre 1923 sotto il segno del Sagittario. Figlia di genitori greci, la sua passione per la musica si palesò in tenera età. Nel 1928 venne investita da un’automobile e trascinata per diversi metri. Ricoverata in coma, ne uscì solo dopo 22 giorni. Trasferitasi in Grecia nella seconda metà degli anni Trenta, studiò in Conservatorio ad Atene e cominciò la sua vita artistica ottenendo fin da subito ruoli di un certo rilievo. Nel 1951 finalmente venne scritturata dalla Scala di Milano e iniziò il periodo d’oro della sua carriera. Per almeno sei anni, fino al 1957, Maria fu in assoluto il sovrano più stimato in Italia e all’estero. Nel video un’esibizione di Maria negli anni Sessanta. Molto legata al territorio Bresciano di Sirmione scrisse in una lettera: