Macchine da cucire in mostra a Mazzano.

A Mazzano in mostra le macchine da cucire

Da domani (sabato 14 settembre 2024) e fino a domenica 22 settembre 2024 le macchine da cucire saranno esposte nella sala polivalente della biblioteca Franca Meo di Ciliverghe di Mazzano: il pubblico fruitore potrà ammirare oltre quaranta esemplari risalenti agli anni tra il 1870 e la prima metà del '900 e giunti direttamente dai laboratori Howe, Zimmerman, Singer, Jones, Grossmann e tanti altri.

Una ricca collezione cresciuta nel tempo

Una passione, quella di Giovanni Scattorelli coltivata negli ultimi dieci anni e che lo ha portato a ricercare gli esemplari più curiosi e rari nei mercatini e nelle fiere dell'antiquariato: alcuni di questi esemplari sono stati trovati dal collezionista non in perfetto stato data l'età: ha quindi pensato di allestire un laboratorio all'interno della sua abitazione a Molinetto dove, con cura, li ha restaurati e resi nuovamente operativi.

Una ricca collezione che Scottarelli ha pensato bene di non tenere per se ma di mostrare al pubblico di appassionati ma non solo: da qui la collaborazione tra collezionista, comune e Gruppo 71.07.

L'ingresso alla mostra è gratuito: quest'ultima si può visitare domenica 15, sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, e dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.