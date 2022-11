L’uncinetto unisce le frazioni per realizzare alberi di Natale sostenibili

Luci spente ma cuori accesi sul Natale di Corte Franca, che grazie al coinvolgimento di associazioni e cittadini non resterà sicuramente spoglio. Da un’idea della scuola dell’infanzia Alessandra Bono per creare addobbi solidali ed ecosostenibili sono nati dei colorai alberi di Natale che hanno coinvolto una sessantina di donne dai 15 ai 91 anni.

"Come Comune abbiamo optato per un Natale fatto non di luci esteriori, ma di una luce che scaturisce da un lavoro di comunità – ha spiegato la consigliera comunale con delega allo Sport, Gabriella Tonoli – Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni per arrivare a proporre un calendario di appuntamenti natalizi molto ricco. Abbiamo accolto la proposta della scuola dell’infanzia Alessandra Bono: gli alberi all’uncinetto si sono sposati perfettamente con la nostra idea di Natale. Alla creazione di questo prodotto hanno lavorato mamme, nonne, zie e figlie (e anche qualche papà di spera). Questi abeti che non utilizzano energia elettrica hanno una luce intrinseca grazie ai colori dei quadrotti di cui sono costituiti".