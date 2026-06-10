Ogni evento è ad ingresso libero e gratuito

Lumicino Festival: al via la quarta edizione a Gussago.

A Gussago il Lumicino Festival

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 va in scena la quarta edizione di Lumicino Festival rassegna diretta da Anna Teotti. Si tratta di tre spettacoli, laboratori per bambini e l’atmosfera unica dei cortili aperti alla comunità. Ogni evento è ad ingresso libero e gratuito.

Al via, come detto, venerdì 12 giugno 2026 alle 21.15 nel cortile di Villa Pace con “Innaturale – Alla ricerca di strane creature”, spettacolo itinerante di teatro di figura e racconto di Emanuela Dall’Aglio, realizzato in collaborazione con Campsirago Residenza.

Sabato 13 giugno 2026 alle 21.15, nel cortile della famiglia Foresti Randolfi in via Stretta 27, andrà in scena “Fiabe in cerchio”, spettacolo di teatro di oggetti, musica e canzoni a cura de Le Strologhe (nella foto in evidenza), Carla Taglietti e Valentina Turrini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra racconti e tradizioni popolari provenienti da terre lontane.

La rassegna si concluderà domenica 14 giugno 2026 alle 21.15 nel cortile della famiglia Belleri, in frazione Sale, con “L’acqua miracolosa”, spettacolo di teatro di figura e burattini della tradizione emiliana a cura di Zanubrio Marionettes Teatro con Riccardo Canestrari e i suoi burattini.

Il filo rosso delle fiabe

Accanto agli spettacoli, il festival propone “Il filo rosso delle fiabe”, ciclo di laboratori teatrali e di costruzione dedicati a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni. Gli incontri si terranno presso il Parco Muccioli nelle mattine del 12, 13 e 14 giugno, dalle 10 alle 12.30, offrendo ai partecipanti un’esperienza creativa ispirata al mondo delle fiabe, del teatro e dei burattini. A caratterizzare l’edizione 2026 sono anche le illustrazioni originali realizzate da Paola Pezzotta, professionista del territorio, che contribuiscono a creare l’immaginario poetico della manifestazione.

In caso di maltempo

In caso di maltempo, gli spettacoli del 13 e 14 giugno saranno recuperati presso la Sala Civica “C. Togni”, mentre per lo spettacolo del 12 giugno sarà comunicata successivamente una nuova data.