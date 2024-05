"L'ottavo giorno", continuano gli appuntamenti a Gussago.

Continuano gli appuntamenti a Gussago con "L'ottavo giorno"

Il primo appuntamento in programma è domani (giovedì 16 maggio 2024) alle 14 nell'aula dell'Azienda consortile Ovest solidale dal titolo «Progetti di vita e diritto al futuro: opportunità e strumenti per la promozione della condizione adulta delle persone con disabilità», a cura della Fondazione Stefylandia. In serata, alle 20.30, sarà la sala civica Camillo Togni di Gussago ad ospitare «La mia Brescia», a cura dell’Istituto Venturelli e della cooperativa La Mongolfiera.

Nel fine settimana...fino a giugno

Domenica 19 maggio 2024 alle 10 in piazza Vittorio Veneto sarà allestita la "Tavolata senza numeri" mentre martedì 21 maggio alle 15 si terrà nel cortile della Comunità socio-sanitaria Dioni il concerto della Banda della scuola in collaborazione con le classi della secondaria di primo grado Venturelli mentre giovedì 23 maggio 2024 andrà in scena la serata sotto il tendone del centro sportivo Corcione a partire dalle 20.30. Sabato 25 maggio 2024 alle 20.45 sarà invece la volta de «Le cose che abbiamo in comune» di Ora X Teatro.

Nel mese di giugno l'appuntamento è per il giorno 19 a partire dalle ore 18 e fino alle 20 in San Lorenzo con «Yoga non yoga» proposta da Mille Petali.