Anche nel 2022 l’appuntamento con YseoFor Sport raddoppia. Oltre agli eventi in calendario domenica 11 settembre in cui le associazioni sportive di Iseo o che svolgono l'attività nel territorio comunale presenteranno le proprie attività per la stagione 2022/23, sabato 10 settembre tornerà YseoForSport H2O in collaborazione con il Lido di Sassabanek: una vetrina dedicata alle attività sportive acquatiche che si svolgeranno nell’incantevole cornice del lago d’Iseo.

Lo sport protagonista a Iseo con Yseo for Sport

“Nel lido vi sarà la possibilità di vedere gli sport acquatici attivi sul nostro territorio – spiega l’assessore allo sport Pierangelo Marini - Si potranno incontrare tanti sportivi e associazioni come per esempio Tutti in acqua onlus, ATLS, Gruppo Sommozzatori Iseo, Ysei Sub Diving club e la G.S. clusanina che ha appena vinto la bandiera delle bisse del lago di Garda. Si svolgeranno inoltre tornei di beach volley, calcetto e basket 3vs3".

Alle 18.30 sempre nella cornice del lido si svolgerà un aperitivo gratuito in collaborazione con le associazioni sportive inserite nel progetto per i giovani coordinato dalla cooperativa mirato a diminuire il disagio giovanile e a cui partecipano concretamente il Comune di Iseo e la Parrocchia.

Domenica 11 settembre al parcheggio ex Cral di Iseo YseoForSport “incontrerà” tutte le associazioni sportive del territorio. Dalle 10.30 alle 18.30 sono in programma esibizioni e prove gratuite delle varie discipline sportive. Alle 11.30 si svolgerà il convegno " il disagio giovanile e lo sport". L’appuntamento è nella sede della banda cittadina.

Domenica oltre alle associazioni sportive già presenti sabato, parteciperanno anche Orsa iseo, Basket Iseo, Ginnastica Nuovo Lago, Karate Zani, Athletic Academy, Ginnastica Sebina, Iseo Volley, Scuola di Scacchi Torre e Cavallo, Enjoy Dance e Tennis Palaiseo.